Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %18,8 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 12:23:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %20 ve 2020 yılının aynı ayına göre %7,7 artışla 994.051 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %100,3 ve aylık %33,2 artışla 184,90 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %18,8 artışla 3,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %88 artışla 551,20 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %6,56 artışla 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 659.971 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 448.739 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.657.103 1.555.029 6,56 404.719 414.132 -2,27 İsveç 659.971 810.631 -18,59 329.999 330.111 -0,03 Rusya 448.739 373.871 20,03 77.026 149.618 -48,52 Güney Afrika 344.509 172.929 99,22 - - - Ukrayna 308.996 29.154 959,88 153.623 29.154 426,94 Mali 76.425 - - 28.663 - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: