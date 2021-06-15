Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %18,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %20 ve 2020 yılının aynı ayına göre %7,7 artışla 994.051 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %100,3 ve aylık %33,2 artışla 184,90 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %18,8 artışla 3,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %88 artışla 551,20 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %6,56 artışla 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 659.971 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 448.739 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
1.657.103
|
1.555.029
|
6,56
|
404.719
|
414.132
|
-2,27
|
İsveç
|
659.971
|
810.631
|
-18,59
|
329.999
|
330.111
|
-0,03
|
Rusya
|
448.739
|
373.871
|
20,03
|
77.026
|
149.618
|
-48,52
|
Güney Afrika
|
344.509
|
172.929
|
99,22
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
308.996
|
29.154
|
959,88
|
153.623
|
29.154
|
426,94
|
Mali
|
76.425
|
-
|
-
|
28.663
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: