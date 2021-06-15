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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %18,8 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 12:23:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %20 ve 2020 yılının aynı ayına göre %7,7 artışla 994.051 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %100,3 ve aylık %33,2 artışla 184,90 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %18,8 artışla 3,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %88 artışla 551,20 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %6,56 artışla 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 659.971 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 448.739 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

1.657.103

1.555.029

6,56

404.719

414.132

-2,27

İsveç

659.971

810.631

-18,59

329.999

330.111

-0,03

Rusya

448.739

373.871

20,03

77.026

149.618

-48,52

Güney Afrika

344.509

172.929

99,22

-

-

-

Ukrayna

308.996

29.154

959,88

153.623

29.154

426,94

Mali

76.425

-

-

28.663

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Türkiye  demir cevheri  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »


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