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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,2 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 15:09:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %2,6 artışla 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %23 ve yıllık bazda %96,9 artışla 213,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,2 artarak 1,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %84,7 artarak 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 233.522 mt ile yıllık %13,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 177.006 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 115.777 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak- Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

233.522

206.045

13,34

60.458

53.784

12,41

İngiltere

177.006

90.547

95,49

21.403

22.112

-3,21

Belçika

115.777

76.617

51,11

18.256

11.754

55,32

Irak

115.164

148.356

-22,37

11.088

22.329

-50,34

İsrail

49.695

68.783

-27,75

6.752

3.545

90,47

Almanya

45.134

38.684

16,67

3.952

5.562

-28,95

İrlanda

42.134

17.146

145,74

4.753

2.212

114,87

İtalya

40.775

26.678

52,84

6.099

3.975

53,43

ABD

34.754

8.517

308,05

8.023

717

1018,97

Gürcistan

33.512

51.031

-34,33

3.676

6.139

-40,12

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: borular  Avrupa  |  benzer haberler »


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