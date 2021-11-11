Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,2 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 15:09:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %2,6 artışla 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %23 ve yıllık bazda %96,9 artışla 213,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,2 artarak 1,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %84,7 artarak 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 233.522 mt ile yıllık %13,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 177.006 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 115.777 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak- Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 233.522 206.045 13,34 60.458 53.784 12,41 İngiltere 177.006 90.547 95,49 21.403 22.112 -3,21 Belçika 115.777 76.617 51,11 18.256 11.754 55,32 Irak 115.164 148.356 -22,37 11.088 22.329 -50,34 İsrail 49.695 68.783 -27,75 6.752 3.545 90,47 Almanya 45.134 38.684 16,67 3.952 5.562 -28,95 İrlanda 42.134 17.146 145,74 4.753 2.212 114,87 İtalya 40.775 26.678 52,84 6.099 3.975 53,43 ABD 34.754 8.517 308,05 8.023 717 1018,97 Gürcistan 33.512 51.031 -34,33 3.676 6.139 -40,12

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: