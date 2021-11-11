Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %2,6 artışla 189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %23 ve yıllık bazda %96,9 artışla 213,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,2 artarak 1,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %84,7 artarak 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 233.522 mt ile yıllık %13,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 177.006 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 115.777 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak- Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
233.522
|
206.045
|
13,34
|
60.458
|
53.784
|
12,41
|
İngiltere
|
177.006
|
90.547
|
95,49
|
21.403
|
22.112
|
-3,21
|
Belçika
|
115.777
|
76.617
|
51,11
|
18.256
|
11.754
|
55,32
|
Irak
|
115.164
|
148.356
|
-22,37
|
11.088
|
22.329
|
-50,34
|
İsrail
|
49.695
|
68.783
|
-27,75
|
6.752
|
3.545
|
90,47
|
Almanya
|
45.134
|
38.684
|
16,67
|
3.952
|
5.562
|
-28,95
|
İrlanda
|
42.134
|
17.146
|
145,74
|
4.753
|
2.212
|
114,87
|
İtalya
|
40.775
|
26.678
|
52,84
|
6.099
|
3.975
|
53,43
|
ABD
|
34.754
|
8.517
|
308,05
|
8.023
|
717
|
1018,97
|
Gürcistan
|
33.512
|
51.031
|
-34,33
|
3.676
|
6.139
|
-40,12
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: