Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos’ta aylık bazda düştü

Perşembe, 25 Ağustos 2022 12:06:47 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen %80,6 seviyesine ve 2021 yılının Ağustos ayında kaydedilen %80 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %79,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74 seviyesine kıyasla artarak ve 2021 yılının Ağustos ayında kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla düşerek %74,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,7 seviyesinde yer alarak, Temmuz ayında kaydedilen %78,2 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen %77,1 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.