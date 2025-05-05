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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Nisan’da aylık %3,31 arttı

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 11:34:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %2,76, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %22,50 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %32,65 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,31 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %9,22 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %20,72 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,48 ve yıllık %20,91 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %29,53 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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