Primetals Kardemir’in çelikhanesinde modernizasyon çalışmaları yürütecek

Cuma, 10 Nisan 2026 11:57:51 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), çelikhanesindeki otomasyon altyapısının modernizasyonu için tedarikçi ile anlaşma imzaladı.

Proje kapsamında her biri 120 mt’luk döküm kapasitesine sahip üç adet bazik oksijen fırını, dört adet tekli pota ocağı ve bir adet vakumlu gaz giderici için otomasyon sistemleri modernize edilecek. Primetals Technologies’in verdiği bilgiye göre yeni 2. seviye proses optimizasyon sistemi tüm ekipmanları tek bir dijital mimari altında birleştirerek metalurjik, operasyonel ve planlama verilerini aynı ortamda toplayacak.

Tedarikçi, söz konusu birleşik “çelik üretim omurgasının” işçiler ve metalurji ekipleri için ortak bir arayüz ve standartlaştırılmış prosedürler sağlayacağını, böylece vardiyalar ve üretim ekipmanları arasında veri tutarlılığı, süreç yönetim kabiliyeti ve şeffaflığın artırılacağını belirtti.

Kardemir çelikhanesindeki yükleme sayısını azaltmayı, yardımcı metalurji işlemlerinde enerji tüketimini düşürmeyi, verimi artırmayı ve genel üretkenliği yükseltmeyi hedefliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kardemir Operasyonel Teknolojiler Müdürü Sefa Çetinkaya, entegre çalışma modeli sayesinde çelik üretim performansında önemli iyileşmeler beklediklerini ifade etti.

Çetinkaya, “Çelik tesisimizin dijital dönüşümünün bir parçası olarak Primetals Technologies ile bu önemli projeye başlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu gelişmiş otomasyon çözümleri, tesisimiz genelinde veri entegrasyonunu güçlendirerek üretim süreçlerimizi daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu iş birliğinin son derece başarılı sonuçlar vereceğine inanıyorum,” ifadelerini kullandı.


