Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Nisan ayında %3,58 arttı

Salı, 05 Mayıs 2026 11:38:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %3,17, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %28,59 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %26,48 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,58 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %25,37 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %19,89 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,99 ve yıllık %23,60 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %24,21 arttı.


