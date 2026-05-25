 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çelik...

Çelik Halat küresel markalaşma sürecini Turquality® programı ile güçlendirecek

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 12:00:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Marka Programı sürecinin ardından Ticaret Bakanlığı destekli yerel marka ve ihracat destek girişimi Turquality® programına kabul gördüğünü duyurdu. Şirket, bu adımla birlikte stratejik hedeflerine ulaşma ve küresel bir marka olma yolunda önemli bir aşamaya geçmiş olduğunu bildirdi.

Turquality® programı kapsamında şirketler, küresel markalaşma ve büyümeyle ilgili giderleri için %50’ye varan finansal destek alabiliyor. Bununla birlikte destek kapsamına patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma franchise giderleri, kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderler ile istihdam giderleri giriyor.

2025 yılının Kasım ayında boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin bağlı kuruluşu Erciyas Rail da Turquality® programına dahil olmuştu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %4,4 arttı

26 May | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,6 azaldı

26 May | Çelik Haberler

Türkiye yerel hurda piyasasının görünümü halen olumlu

22 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de inşaat demiri satışlarının yavaş seyretmesi ve yaklaşan bayram nedeniyle kütük piyasası durgun

22 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de dolar bazlı resmi yerel ticari profil fiyatları kur dalgalanmaları nedeniyle düşmeye devam ediyor

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye'de yerel spot inşaat demiri fiyatları Kurban Bayramı tatili öncesi çoğunlukla gevşedi

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 21 Mayıs’ta inşaat demiri satışlarını açıp bir saat içinde kapattı

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Veysel Yayan: AB’nin yeni kota sistemi Türkiye’nin pazar payını biraz daha daraltacak

21 May | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda fiyatları İngiltere çıkışlı bağlantıyla hafifçe geriledi

21 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları hurdanın yükselmesiyle çoğunlukla yukarı yönlü

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis