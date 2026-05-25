Çelik Halat küresel markalaşma sürecini Turquality® programı ile güçlendirecek

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Marka Programı sürecinin ardından Ticaret Bakanlığı destekli yerel marka ve ihracat destek girişimi Turquality® programına kabul gördüğünü duyurdu. Şirket, bu adımla birlikte stratejik hedeflerine ulaşma ve küresel bir marka olma yolunda önemli bir aşamaya geçmiş olduğunu bildirdi.

Turquality® programı kapsamında şirketler, küresel markalaşma ve büyümeyle ilgili giderleri için %50’ye varan finansal destek alabiliyor. Bununla birlikte destek kapsamına patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma franchise giderleri, kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderler ile istihdam giderleri giriyor.

2025 yılının Kasım ayında boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin bağlı kuruluşu Erciyas Rail da Turquality® programına dahil olmuştu.