﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan’da aylık %9,13 arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 11:36:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %7,14 ve önceki yılın aynı ayına göre %35,31 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %29,45 artış göstermiş oldu.

Nisan ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %9,13 ve yıllık bazda %51,60 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %34,90 arttı.

Öte yandan, Nisan ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %9,81 arttı ve bir önceki yılın Nisan ayına göre %38,74 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %30,26 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21  May

Türkiye tüketici güven endeksi Mayıs’ta aylık %3,6 düştü
06  May

Habaş haddehanesini yenileyerek sıcak sac kapasitesini artıracak
30  Nis

Tatmetal yeni soğuk haddeleme tesisini devreye aldı 
30  Nis

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri birinci çeyrekte arttı
30  Nis

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %28,5 arttı