Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan’da aylık %9,13 arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 11:36:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %7,14 ve önceki yılın aynı ayına göre %35,31 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %29,45 artış göstermiş oldu.

Nisan ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %9,13 ve yıllık bazda %51,60 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %34,90 arttı.

Öte yandan, Nisan ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %9,81 arttı ve bir önceki yılın Nisan ayına göre %38,74 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %30,26 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.