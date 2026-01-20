 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2025’in Aralık ayında %2,36 arttı

Salı, 20 Ocak 2026 14:12:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,88, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %32,46 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %26,42 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,36 ve yıllık %23,93 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %16,90 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,17 yükselirken, 2024’ün Aralık ayına kıyasla %31,43 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,09 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Assofermet: 2026 büyük değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak

20 Oca | Röportaj

Türkiye ithal hurda piyasası yatay seyretmeye başladı

20 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de resmi yerel ticari profil fiyatları zayıf talep nedeniyle çoğunlukla düştü

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları talep zayıf olduğu için gevşedi

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Kocaer Çelik: 2026’nın, 2025’e kıyasla daha dengeli ve öngörülebilir bir yıl olabileceğini değerlendiriyoruz

19 Oca | Röportaj

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları olumsuz hava koşulları nedeniyle gevşedi

19 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yükseldi, Asya piyasaları güçlü ancak temkinli

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları zayıf talebe bağlı olarak yatay kaldı

16 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Borusan Boru: 2025’te daha korumacı bir ticaret yaklaşımı öne çıktı

16 Oca | Röportaj

Türkiye ithal sıcak rulo sac piyasası birkaç bağlantıyla biraz ivme kazandı

15 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis