Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2025’in Aralık ayında %2,36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,88, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %32,46 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %26,42 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,36 ve yıllık %23,93 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %16,90 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,17 yükselirken, 2024’ün Aralık ayına kıyasla %31,43 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,09 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.