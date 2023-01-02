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Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergisini korudu

Pazartesi, 02 Ocak 2023 14:09:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 500 mm’den geniş soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergilerini %8 seviyesinde tuttu. Ayrıca genişliği 500 mm’nin altında olan paslanmaz soğuk haddelenmiş saca %8 oranında ilave gümrük vergisi getirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye 318.459 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz sac ithal etti. En büyük tedarikçiler 181.353 mt ile Çin, 64.962 mt ile Endonezya, 11.787 mt ile Tayvan, 10.801 mt ile İspanya ve 10.255 mt ile İtalya oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 721931000000, 721932100000, 721932900000, 721933100000, 721933900000, 721934100000, 721934900000, 721935100000, 721935900000, 722020210011, 722020290011, 722020410011, 722020490011, 722020810011 ve 722020890011 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: soğuk rulo sac Paslanmaz Soğuk Sac Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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