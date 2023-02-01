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Endonezya AB’nin ithal paslanmaz soğuk rulo saca uyguladığı vergilere karşı DTÖ’ye başvurdu

Çarşamba, 01 Şubat 2023 14:36:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Endonezya AB’nin Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz soğuk rulo saca uyguladığı antidamping ve telafi edici vergilere ilişkin şikayette bulundu. Talep 26 Ocak tarihinde DTÖ üyelerine iletildi.

Endonezya AB’nin uyguladığı vergilerin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Antidamping Anlaşması’nın hükümlerine uygun olmadığını öne sürüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, AB 2022 yılında Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz soğuk rulo saca %9,3-20,2 oranlarında antidamping ve %0-21,4 oranlarında telafi edici vergi getirmişti.

Endonezya çıkışlı ürünlere uygulanan antidamping vergilerinin ülkenin ihracatını ve rekabet gücünü azalttığı anlaşılıyor.


Etiketler: Paslanmaz Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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