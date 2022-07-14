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Türkiye Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping oranlarını düşürdü

Perşembe, 14 Temmuz 2022 10:44:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, Çin’den ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Çin’den ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği tespit edildiğinden söz konusu vergi 9 Temmuz tarihinden itibaren beş yıl daha uzatıldı.

İnceleme yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret’in başvurusu üzerine geçtiğimiz yıllın Temmuz ayında başlatılmıştı.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik 2016 yılında 100-120$/mt seviyesinde getirilen nihai antidamping önlemleri üretici/ihracatçıya bağlı olarak 55-75$/mt seviyesine düşürüldü.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.19.10.00.11, 7304.19.10.00.12, 7304.31.20.10.00, 7304.31.20.90.00, 7304.31.80.10.00,734.31.80.90.00, 7304.39.10.00.00, 7304.39.92.10.00, 7304.39.92.90.00, 7304.51.12.00.00, 7304.51.81.10.00, 7304.51.81.90.00, 7304.51.89.10.00, 7304.51.89.90.00, 7304.59.10.00.00, 7304.59.32.00.00, 7304.59.38.00.00, 7304.59.92.90.00, 7304.90.00.10.00 ve 7304.90.00.90.00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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