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Türkiye, Vietnam’dan ithal paslanmaz boruya antidamping vergisi getirdi

Salı, 13 Temmuz 2021 10:47:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, Vietnam’dan ithal paslanmaz boruya antidamping vergisi getirdi.

1 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki soruşturma döneminde, Vietnamlı paslanmaz boru üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre Türkiye Ticaret Bakanlığı, ortalama damping marjını Inox Hoa Binh Joint Stock Company için %21,86, OSS Dai Duong için %22,36, Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Ltd. için %19,64 ve diğer üreticiler için %25 oranında belirledi. 

Soruşturma, söz konusu ithalatın Türkiye iç piyasasına maddi olarak zarar verdiği iddiasıyla Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin başvurusu üzerine 24 Haziran 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  paslanmaz  paslanmaz  Avrupa  boru  borular  Türkiye  |  benzer haberler »


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