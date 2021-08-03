Salı, 03 Ağustos 2021 12:07:06 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, Çin’den ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı.

İnceleme, yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret tarafından mevcut vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devam etmesine sebep olacağı ve Türkiye sanayisine zarar vereceği iddiasıyla yapılan başvurular üzerine başlatıldı.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping önlemleri, üretici/ihracatçıya bağlı olarak 2016 yılında 100-120$/mt seviyesinde getirilmişti.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.19.10.00.11, 7304.19.10.00.12, 7304.31.20.10.00, 7304.31.20.90.00, 7304.31.80.10.00,734.31.80.90.00, 7304.39.10.00.00, 7304.39.92.10.00, 7304.39.92.90.00, 7304.51.12.00.00, 7304.51.81.10.00, 7304.51.81.90.00, 7304.51.89.10.00, 7304.51.89.90.00, 7304.59.10.00.00, 7304.59.32.00.00, 7304.59.38.00.00, 7304.59.92.90.00, 7304.90.00.10.00 ve 7304.90.00.90.00 kodları altında yer alıyor.