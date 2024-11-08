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Uğur Dalbeler: ABD’nin 232. Madde vergi muafiyetleri kalkarsa Türkiye bir şans yakalayabilir

Cuma, 08 Kasım 2024 10:47:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından Dünya gazetesine konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, ABD’nin çeliğe yönelik koruma önlemleri konusunda çok büyük değişiklikler yapmayacağını düşünüyor.

232. Madde vergilerini getirenin Trump olduğunu hatırlatan Dalbeler, Meksika, Brezilya ve Japonya’dan ithal çeliğe yönelik %25 verginin kaldırılmasının Türkiye çelik sektörü için büyük bir dezavantaj yaratmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Dalbeler, Trump’ın söz konusu muafiyetleri kaldıracağına yönelik söylemleri hayata geçerse Türkiye çelik sektörünün eşit piyasa koşullarında bir şans yakalayabileceğini belirtti.


Etiketler: ABD Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 232. Madde 

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