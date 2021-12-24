Tubacex bilançosunu güçlendirmek için Tubos Mecánicos’u sattı

Cuma, 24 Aralık 2021 16:40:16 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex, stratejik olmayan varlığı Tubos Mecánicos’u, bilançosunu güçlendirmek ve gelecekteki büyümesi enerji dönüşümü hedefine paralel olarak gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak İspanya pazarında çelik üretimi ve dağıtımı yapan Galiçya merkezli Hierros Añón’a sattığını açıkladı. Satış 25 milyon € değerindeydi.

Tubos Mecánicos, Barselona, ​​Zaragoza, Alava, Galiçya, Madrid ve Valensiya’da bulunan altı deposuyla, ulusal pazardaki endüstriyel sektörler için dış pazarlardan satın aldığı karbon çelik çubuk ve boruların distribütörlüğünü yapıyor.