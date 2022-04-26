Sidenor Aguilar Metal Recycling’i satın aldı

Salı, 26 Nisan 2022 14:26:39 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, çoğu otomotiv sektörüyle yakından bağlantılı şirketlerden gelen her türlü metal ve metal dışı atıkların geri dönüştürülmesi konusunda uzmanlaşan İspanyol şirket Aguilar Metal Recycling’i (AMR) satın aldığını açıkladı. Bu alım ile Sidenor metal atık işleme kapasitesini artıracak ve kaliteli endüstriyel hurda arzını garantiye alacak.

2022 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak olan alım sektörün güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

AMR araba üretim tesislerinin mevcudiyeti nedeniyle hurda üretimi açısından önemli bir alanda stratejik bir konuma sahip ve limana 300 metre, demir yolu yük terminaline ise 5 km uzaklıkta bulunuyor.