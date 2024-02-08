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Sidenor hurda arzını güvence altına almak için Miguel Martín'i satın aldı

Perşembe, 08 Şubat 2024 11:25:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group büyüme stratejisinin bir parçası olarak İspanyol hurda şirketi Miguel Martín’i satın aldığını açıkladı. Söz konusu alımın şirketin hurda sektöründeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Kaliteli endüstriyel hurda arzını garantiye alan bu adım Sidenor’un tedarik zincirinde sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. İspanyol yetkililerin onayına tabi olan alımın birinci çeyrekte tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında Sidenor metal atık işleme kapasitesini artırmak ve kaliteli endüstriyel hurda arzını garantiye almak amacıyla her türlü metal ve metal dışı atıkların geri dönüştürülmesi konusunda uzmanlaşan İspanyol şirket Aguilar Metal Recycling’i satın almıştı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım Sidenor 

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