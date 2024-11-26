Trump'tan Çin, Meksika ve Kanada’ya yeni vergi tehdidi

Basında çıkan haberlere göre ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren Meksika ve Kanada’dan ithal tüm ürünlere %25, Çin'den ithal ürünlere ise %10 oranında gümrük vergisi getireceğini belirtti. Bu yeni verginin ABD’li tüketicilerin maliyetlerini artırması bekleniyor. Bununla birlikte ABD, Meksika ve Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması (USMCA) sayesinde ABD’nin Kanada ve Meksika’dan ithal ettiği bazı ürünler gümrük vergisinden muaf tutulduğundan Trump’ın yeni vergileri bu anlaşmayı ihlal etmeden nasıl uygulayacağı merak konusu.

Seçim kampanyası sırasında Trump, ABD çelik sektörünü toparlamak amacıyla ithalat vergilerini biraz daha artıracağının sinyallerini vermişti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Trump, ithal çeliğe uygulanan vergiler sayesinde ABD hazinesinin milyarlarca dolar kazandığını iddia ediyor.

Buna ek olarak Trump’ın yeni vergi uygulayacağına yönelik söylemleri nedeniyle ABD doları yükseldi ve özellikle Çin yuanı karşısında 30 Temmuz tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Şu anda 1$ = 7.24 RMB seviyesinde yer alıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Scott Bessent'in ABD Hazine Bakanı olarak atanması, devlet tahvillerinin artmasına yol açarak dolar üzerinde baskı yarattı.

Bununla birlikte SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Çin, üretimini USMCA bölgesini kapsayan serbest ticaret anlaşmasından faydalanan Meksika’ya kaydırarak ABD’nin uyguladığı vergileri atlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. Buna ek olarak Trump, üretiminde alaşım kullanılan Çin çıkışlı ürünlere de %60 oranında vergi getirirse Çin çelik sektörü olumsuz etkilenecek.