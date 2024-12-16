ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönem için bakanlık, teşvik oranlarını İcdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için %0,14 ve Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile Çolakoğlu Metalurji A.Ş. için %2,54 olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, inceleme talebi zamanında geri çekildiği için Ans Kargo Lojistik Taş ve Tic, Baykan Dış Ticaret, Kibar Dış Ticaret A.Ş., Meral Makina İml İth İhr Gıda, Sami Soybaş Demir Sanayi ve Ticaret ile Yücel Boru İhracat İthalat ve Pazarlama şirketlerine yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde yayımlanması bekleniyor.