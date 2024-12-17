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ABD Ukrayna’dan ithal filmaşine yönelik incelemeyi sonlandırdı

Salı, 17 Aralık 2024 09:58:27 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna’dan ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Mart 2023 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemeyi iptal ettiğini açıkladı.

8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan inceleme, ArcelorMittal Steel Kryvyi Rih; Public Joint Stock Company Yenakiieve Iron and Steel Works; PrJSC Electrometallurgical Works Dneprospetsstal; PJSC Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works; Metinvest Holding LLC; ve Variant Agro Build Ltd.’yi kapsıyordu. Bakanlık, söz konusu dönemde şirketlerin bahsi geçen malzemeyi ihraç etmediği gerekçesiyle incelemeyi sonlandırdı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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