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ABD yedi ülkeden ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergilerine devam edecek

Cuma, 13 Aralık 2024 13:48:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Belarus, Çin, Endonezya, Letonya, Moldova, Polonya ve Ukrayna’dan ithal edilen inşaat demiri için uygulanan antidamping vergilerinin kaldırılması durumunda maddi zarar yaşanmaya devam edeceğine karar kıldı. Bu nedenle ITC, bu ürüne yönelik vergileri kaldırmayacak.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Belarus için %114,53, Çin için %133, Endonezya için %60,46 ve %71,01, Letonya için %16,99, Moldova için %232,86, Polonya için %47,13 ve %52,07 ve Ukrayna için %41,69 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7214.20.00, 7228.20.8050, 7222.11.0050, 7222.30.0000, 7228.60.6000 ve 7228.20.1000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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