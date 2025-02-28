Toyota’nın yerel araç üretimi Ocak’ta arttı, yurt dışındaki üretimi düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Ocak ayında %5,6 artışla 781.729 adet seviyesinde yer aldığını bildirdi. Ocak ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %22,3 artışla 265.999 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %1,4 düşüşle 515.730 adet seviyesinde kaydedildi.
Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %0,1 artışla 785.632 adet seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak Ocak ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %9,4 artışla 147.875 adet seviyesinden bildirildi.