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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde arttı

Cuma, 28 Mart 2025 11:57:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Şubat ayında küresel araç üretiminin yıllık %5,8 artışla 779.790 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %16,2 artışla 286.372 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %0,6 artarak 493.418 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %5,8 artışla 761.717 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,7 artışla 1.561.519 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %2,9 artışla 1.547.349 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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