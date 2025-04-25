Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları birinci çeyrekte yükseldi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Mart ayında küresel araç üretiminin yıllık %9,1 artışla 880.476 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Mart ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %6,9 artışla 303.301 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %10,3 artarak 577.175 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %7,9 artışla 968.442 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Mart döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %6,9 artışla 2.441.995 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %4,8 artışla 2.515.791 seviyesinde yer aldı.