Toyota Otomotiv/Çelik ortaklığına katıldı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 12:17:34 (GMT+3) | San Diego

Otomotiv/Çelik ortaklığı (A/SP) tarafından yapılan açıklamada, Toyota Motor North America’nın da ortaklığa katıldığı duyuruldu.

1987 yılında kurulan A/SP, otomobil üreticilerinin güvenlik ile yakıt tüketimini geliştirmesine yardımcı olan, tasarım ile imalat süreçlerinde iyileşme sağlayan araştırma, doğrulama ve eğitim çalışmalarını yürütmek amacıyla otomobil ile çelik üreticilerinin kaynaklarından faydalanıyor.

A/SP’nin İdari Yöneticisi Michael Davenport yaptığı açıklamada, “Toyota’nın, ortaklığımızın hedeflerini ve projelerini gerçekleştirmeye kararlı olan otomotiv ile çelik üreticilerinin ve parça tedarikçilerinin yer aldığı ekibimize katılmasından heyecan duyuyoruz. Toyota, birinci kalite araştırma, eğitim ve teknolojik gelişmeler yapmaya devam etmemiz için gereken çeşitliliğe ve bilgiye büyük bir katkı sağlayacak,” sözlerine yer verdi.

Otomotiv/Çelik ortaklığının misyonu, otomotiv, çelik ve ilgili sektörlerin bilgisini ve teknik kaynaklarını, çeliğin yüksek performansını ve tasarım optimizasyonu ile imalat teknolojilerindeki yenilikler üzerinden iş birliği yaparak sürdürülebilir otomotiv çözümleri üretmek.