Voestalpine, ABD’deki yeni yatırımıyla tır üreticilerinden gelen talebi karşılayacak

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, yüksek teknoloji vasıflı çelik boru ve profil üretimi konusunda uzmanlaşmış metal şekillendirme biriminin Kuzey Amerika pazarı için iki küresel tır üreticisiyle uzun vadeli tedarik sözleşmeleri imzaladığını ve söz konusu siparişleri yerine getirebilmek amacıyla ABD’nin Indiana eyaletindeki Jeffersonville tesisinin kapasitesini artıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf tırlara yönelik yüksek kalite gövde parçaları üretim kapasitesini ikiye katlayarak 80.000 mt’a çıkarmak, 15.000 metrekarelik yeni üretim alanı inşa etmek ve yeni ekipmanlar satın almak için şirketin 70 milyon € yatırım yapacağı ifade edildi. Bununla birlikte yenilenmiş tesisin 2026 yılında faaliyetlere başlamasının planlandığı aktarıldı.

Öte yandan Voestalpine, özelleştirilmiş çelik boru ve profil üretiminde uzmanlaşmış Kentucky eyaletindeki Shelbyville tesisinde yakın zaman önce yeni üretim hattı devreye aldığını da bildirdi.