Benteler Group ABD’deki otomobil tesisini yenileyecek

Avusturya merkezli Benteler Group’un bağlı kuruluşu Benteler Automotive Corporation, ABD’deki otomobil üretim ve montaj tesisini yenilemek amacıyla 47,9 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırım planı kapsamında şirket, küresel otomobil üreticilerine yönelik şasi modülleri, egzoz sistemleri ve kaynak konstrüksiyonları ürettiği Spartanburg tesisinde yer alan makineleri ve ekipmanları yenileyecek. Bununla birlikte yapacağı iyileştirmeler sayesinde söz konusu tesisindeki üretimini daha verimli hale getirecek.