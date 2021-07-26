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Tosyalı üç pota fırını ve yedi bantlı yüksek hızlı döküm ünitesi sipariş etti

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 14:18:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İskenderun merkezli Tosyalı Demir Çelik Sanayi’ye üç adet pota fırını ve yedi bantlı yüksek hızlı kesintisiz döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

Kesintisiz döküm ünitesi 150 mm kare profil üretecek. Ürün portföyünde inşaat demiri, düşük alaşımlı filmaşin, kaynak teli, yüksek karbonlu çelikler, soğuk dövme çelik ve yaylık çelik gibi çelik kaliteleri yer alacak. Yüksek hızlı yedi bantlı kesintisiz döküm ünitesiyle, kütük döküm ünitesi 150 mm kare kütükler için bir kombinasyon döküm ünitesi olarak tasarlanacak ve gelecekte blum ve profil taslağı üretimini de içerecek. Yeni çelikhanenin 2022 yılının Eylül ayının başında devreye alınması planlanıyor.

Üç adet pota fırını, elektrik ve ferroalyaj tüketimini en aza indirirken maksimum süreç verimliliği ve ürün kalitesi sağlayacak.

Ekipman, yıllık 2,2 milyon mt yassı ve uzun mamul üretim kapasitesine sahip yeni Sarıseki çelik tesisinin bir parçası olacak. Ürünler, otomobil imalatının yanında, inşaat sektöründe özellikle enerji iletim hatları için çelik yapılar olarak kullanılacak.


Etiketler: uzun ürünler  Tosyalı  Avrupa  profil  Türkiye  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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