Kocaer Çelik Suudi Arabistan’da çelik profil fabrikası kuracak

Salı, 16 Nisan 2024 10:18:09 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), yakın ülkelerdeki satış hacmini artırmaya ve farklı pazarlarda yerinde üretim olanaklarına odaklanmaya devam ediyor. Şirket Suudi Arabistan’da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlamaya karar verdi.

Söz konusu yatırımla şirket, MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinde artan iş hacmini desteklemeyi ve küresel rekabet gücünü daha da arttırarak bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almayı hedefliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kocaer Çelik, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun 500 milyar $’lık Neom megakent projesine çelik tedarik edecek.