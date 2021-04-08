Tosyalı, Primetals’ten ikinci EAF Quantum elektrik ark ocağı siparişini verdi

Perşembe, 08 Nisan 2021 12:31:27 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı üreticisi Primetals Technologies, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye İskenderun’daki yassı çelik tesisi projesi için bir adet EAF Quantum elektrik ark ocağı tedarik edeceğini açıkladı. Primetals ayrıca Tosyalı’nın iki bantlı slab döküm ünitesinin üretim kapasitesini yılda 3,4 milyon mt’a çıkaracak.

EAF Quantum, yılda iki milyon mt sıvı çelik üretmek üzere tasarlandı ve çeşitli bileşimlerde hurda ve sıcak briketlenmiş demir karışımı ile çalıştırılabiliyor. Elektrik ark ocağının elektrik ihtiyacı hurda ön ısıtma sistemi sayesinde son derece düşük ve işletme maliyetleri ile karbon salımını azaltıyor.

Elektrik ark ocağının 2022 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2020 yılında Primatels, Tosyalı’ya bir adet EAF Quantum elektrik ark ocağı, bir adet oksijen üflemeli ikiz vakumlu gaz giderme tesisi ve iki bantlı slab döküm ünitesi tedarik etmişti. Projenin toplam sıvı çelik üretim kapasitesi yılda yaklaşık 4 milyon mt olacak.