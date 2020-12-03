Tosyalı EAF Quantum elektrik ark ocağı siparişi verdi

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:34:18 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı üreticisi Primetals Technologies, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye bir adet EAF Quantum elektrik ark ocağı, bir adet oksijen üflemeli ikiz vakumlu gaz giderme tesisi ve İskenderun’daki yassı çelik tesisi projesi için iki bantlı slab döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

EAF Quantum, yılda iki milyon mt sıvı çelik üretmek üzere tasarlandı ve çeşitli bileşimlerde hurda ve sıcak briketlenmiş demir karışımı ile çalıştırılabiliyor. Elektrik ark ocağının elektrik ihtiyacı son derece düşük ve işletme maliyetleri ile karbon salımını azaltıyor.

İki bantlı sürekli slab döküm ünitesi, yılda 2 milyon mt slab kapasitesine sahip ve çeşitli çelik kalitelerini işleyebiliyor. Kapasite yılda 3,4 milyon mt seviyesine de çıkarılabiliyor.

Yeni çelikhanenin 2022 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.