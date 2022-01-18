Tosyalı’nın modernizasyon ve kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı

Salı, 18 Ocak 2022 10:17:07 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi’nin çelikhane ve sürekli döküm entegre tesisi modernizasyon ve kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve uygun bulunduğu, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,5 milyar TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi 2,65 milyon mt’dan 4,54 milyon mt seviyesine yükselirken, sürekli döküm tesisinin slab ve kütük üretim kapasitesi ise yıllık 6,29 milyon mt seviyesinde yer alacak.