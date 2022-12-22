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Tosyalı dört milyon mt yassı mamul kapasiteli Sarıseki tesisini 2023’te devreye alacak

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:52:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Tosyalı Holding İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sarıseki tesisini 2023 yılında devreye alacak.

Sarıseki tesisi yıllık dört milyon mt yassı mamul üretim kapasitesine sahip.

Şirket söz konusu tesisle bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sağlarken, 1.500 kişilik ilave istihdam sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere iki adet kuantum teknolojili çelikhane ve iki adet limana sahip tesis, ülkenin katma değerli ürün ihracatına ve cari açığın daraltılmasına katkı sağlayacak. Kullanılacak teknolojiler ile Sarıseki tesisinin %15 daha az doğal gaz ve %30 daha az elektrik tüketeceği anlaşılıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Tosyalı 

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