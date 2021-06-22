Tosyalı yeni sıcak haddeleme tesisi için çevre onayı aldı

Salı, 22 Haziran 2021 11:14:09 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sıcak haddeleme tesisi projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunu onayladığı bildirildi.

Hatay, İskenderun’da II. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan söz konusu tesisin planlanan yassı mamul üretim kapasitesi yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Tesisin ürün portföyünde, düşük mukavemetli çelik, yüksek mukavemetli çelik, teneke kaliteleri, paslanmaz kaliteleri ve düşük karbonlu çelik bulunuyor.

Üretimde ihtiyaç duyulacak yıllık yaklaşık 3,6 milyon mt slab, Tosyalı’nın demir çelik tesislerinden, yerel ve dış tedarikçilerden karşılanırken, ürünler iç ve dış pazarlara satılacak.