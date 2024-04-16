Tosçelik Almanya’daki Ren Su Boru Hattı projesine büyük çaplı boru tedarik edecek

Salı, 16 Nisan 2024 11:04:17 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara öncelik vermeye devam ediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Tosçelik Spiral Boru, Almanya merkezli enerji şirketi RWE tarafından gerçekleştirilecek Ren Su Boru Hattı projesine büyük çaplı boru tedarik edecek.

Ren Nehri’nden su getirerek Garzweiler ve Hambach'ta bulunan kullanılmayan açık maden ocaklarını doldurması amaçlanan proje için tedarik edilecek toplam 130.000 mt boru 105.600 metre ve 2.235 mm genişliğinde olacak. Söz konusu projenin Almanya’daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olduğu belirtiliyor. Projenin inşaatının bu yılın sonunda başlaması ve 2029 sonunda tamamlanması planlanıyor.