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Třinecké Železárny deniz altı uygulamaları için çelik halat tedariki yaptı

Perşembe, 17 Nisan 2025 11:49:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, bağlı kuruluşu ŽDB Drátovna’nın yerel fabrikasyon metal ürünler imalatçısı SEA Chomutov’un çelik halat siparişinin teslimatını tamamladığını duyurdu.

Sipariş kapsamında ŽDB Drátovna’nın 137 mt 22-28,6 mm çapında ağır galvanizli tek telli çelik halat tedariki gerçekleştirdiği ve SEA Chomutov’un ise halatları kaynakladıktan sonra deniz altı kabloların üretiminde yük elemanı olarak sunduğu ifade edildi.

ŽDB Drátovna bu yıl 130.000 mt çekme tel üretmeyi planlıyor. Şirket, toplam üretiminin %80’ini dış piyasalara satıyor ve ana satış rotaları Batı ile Orta Avrupa olarak öne çıkıyor.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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