Çek çelik sektörü hükümetten elektrik ücretlerine yönelik sübvansiyon talep etti

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki çelik üreticileri ve işleyicilerini temsil eden birlik Ocelářská unie, Avrupa çelik pazarındaki kötüleşen koşullara dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Birliğe göre Almanya’nın 2026 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek sübvansiyonlu elektrik tarifesi, ülkedeki enerji fiyatlarını Çek Cumhuriyeti’ndeki seviyenin yarısına indirerek Çek çelik üreticilerinin rekabet gücünü ciddi biçimde zayıflatacak.

Birlik, Avrupa çelik pazarının yüksek maliyetler, cansız talep ve artan ithalat baskısı altında “çökmekte” olduğunu, Çek Cumhuriyeti hükümeti harekete geçmezse ülke sanayisinin geride kalacağını belirtti.

Almanya hükümeti enerji yoğun sektörler için çelik ve ergitme tesisleri dahil 50€/MWh seviyesinde enerji tavan fiyatı getirecek ve yaklaşık 6,5 milyar € tutarındaki destek devlet tarafından finanse edilecek.

Bunun aksine Çek Cumhuriyeti’nde sanayiye yönelik elektrik fiyatları yaklaşık 100 €/MWh seviyesinde yer alıyor. Ülkedeki tek ham çelik üreticisi Třinecké železárny yılda yaklaşık 1 TWh elektrik tüketiyor ve bu fiyat farkı şirketin yıllık 3-4 milyar CZK ek maliyetle karşılaşması anlamına geliyor. Şirketin CEO’su Roman Heide, benzer ulusal önlemler alınmadığı takdirde Çek Cumhuriyeti’nde uzun vadeli çelik üretiminin sürdürülebilir olamayacağı konusunda uyardı.

Acil ulusal önlem talebi

Birlik, Almanya’nın desteği yürürlüğe girmeden önce hükümetten enerji maliyeti desteği dahil olmak üzere sanayi rekabetçiliğini koruyacak acil önlemler almasını talep ediyor. Ocelářská unie, ulusal çapta bir aksiyon alınmazsa Çek Cumhuriyeti’nin uzun vadeli çelik üretiminde düşüş, istihdam kayıpları ve sanayi tabanında erime riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.