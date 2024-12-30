Ticaret Bakanlığı SKDM’ye uyum sağlaması için Türk ihracatçıları destekleyecek

Basında çıkan haberlere göre Ankara’da düzenlenen İklimsel Kalkınma Zirvesi’ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, karbonsuzlaşmaya yönelik standartlar ve düzenlemeler nedeniyle dönüşüm geçirmeye başlayan küresel ticaret karışışında hükümetin 2053 yılına kadar net sıfır karbon hedefini benimsediğini ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yürürlüğe koyduğunu belirtti.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) Türkiye açısından büyük önemi olduğunu ifade eden Bolat, ülkenin toplam ihracatının %41’in AB’ye yaptığını bildirdi. Türk ihracatçılarının SKDM’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hükümetin birtakım destek mekanizmaları geliştirdiğini söyleyen bakan, devreye alınan “Responsible” Sorumluluk Destek Programı kapsamında Türk ihracatçılara karbon ayak izlerini azaltmak, süreçlerini dijitalleştirmeleri ve enerji verimliliklerini arttırmaları için rehberlik edildiğini ifade etti. Ayrıca dönüşüm yolunda karşılaşacakları giderler için Ticaret Bakanlığının beş yıl boyunca toplamda 10 milyon TL’ye kadar hibe vereceği belirtildi.