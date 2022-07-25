﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp’un İspanya’daki tesisi 2023’te enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 14:08:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’in İspanya merkezli bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Materials Processing Europe Valensiya’nın yakınında bulunan ve çelik servis merkezi ağının bir parçası olan El Puig tesisinin iklim nötrlüğe yönelik yeni adımlar attığını açıkladı. Şirket 2023 yılında tesiste iklim nötr bir şekilde faaliyet gösterecek.

İlk 525 adet güneş paneli halihazırda Valensiya’nın yakınındaki bölgeye kuruldu. Yedi adet invertör tarafından üretilen elektrik, tesisin enerji gereksinimlerinin %35’ini karşılıyor. Önümüzdeki yıl 1.300 adet güneş panelinin kurulumunun tamamlanmasıyla şirket tesisinin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar güneş enerjisi üretecek. Bu da El Puig’i Thyssenkrupp Materials Services’in iklim nötr olarak faaliyet gösteren ilk tesisi haline getirecek. Thyssenkrupp Materials Services ve toplam yaklaşık 260 depo sahası 2030 yılından itibaren iklim nötr olacak.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal: İspanya enerji fiyatlarını diğer Avrupa ülkeleriyle dengelemeli

18 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in İspanya’daki tesislerini karbondan arındırma planı hükümetin mali desteğiyle hız kazandı

02 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal tedarik aksaklıkları nedeniyle İspanya’daki üç tesisini askıya aldı

30 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Sestao geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir olarak üretilen ilk yassı çeliği tedarik etti

10 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal İspanya’da dünyanın en büyük yenilenebilir hidrojen projesine liderlik ediyor

17 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Asturias 1 No’lu galvanizleme hattını yenileyecek

27 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Sestao dünyanın ilk tam ölçekli sıfır karbon salımı yapan çelik tesisi olacak

13 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Asturias Gijón tesisindeki kok gazı enjeksiyon projesini tamamladı

19 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal İspanya’daki elektrik ark ocağını yeniden devreye alacak

15 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Asturias tesisindeki yüksek fırını yeniden faaliyete alacak

02 Eyl | Çelik Haberler