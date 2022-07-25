Thyssenkrupp’un İspanya’daki tesisi 2023’te enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 14:08:41 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’in İspanya merkezli bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Materials Processing Europe Valensiya’nın yakınında bulunan ve çelik servis merkezi ağının bir parçası olan El Puig tesisinin iklim nötrlüğe yönelik yeni adımlar attığını açıkladı. Şirket 2023 yılında tesiste iklim nötr bir şekilde faaliyet gösterecek.

İlk 525 adet güneş paneli halihazırda Valensiya’nın yakınındaki bölgeye kuruldu. Yedi adet invertör tarafından üretilen elektrik, tesisin enerji gereksinimlerinin %35’ini karşılıyor. Önümüzdeki yıl 1.300 adet güneş panelinin kurulumunun tamamlanmasıyla şirket tesisinin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar güneş enerjisi üretecek. Bu da El Puig’i Thyssenkrupp Materials Services’in iklim nötr olarak faaliyet gösteren ilk tesisi haline getirecek. Thyssenkrupp Materials Services ve toplam yaklaşık 260 depo sahası 2030 yılından itibaren iklim nötr olacak.