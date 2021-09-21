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Tenova OEMK’nın 2 No’lu ısıtma fırınını yenileyecek

Salı, 21 Eylül 2021 15:33:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova, bağlı kuruluşu Tenova Italiampianti’nin Rusya merkezli Metalloinvest’in bağlı kuruluşu Alexey Ugarov OEMK’nın ikinci haddehanesinde bulunan 2 No’lu ısıtma fırınını yeniden inşa edeceğini açıkladı.

Isıtma fırınının 2022 yılının Aralık ayında devreye alınması planlanıyor.

Fırının yenilenmesiyle şirket, verimliliği artırmayı ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Proje ayrıca, ürünlerde kusur oluşumunu ortadan kaldırmayı, OEMK’nın maliyetlerini düşürmesini ve yüksek kalite uzun mamul üretimini artırmasını sağlayacak.


Etiketler: Rusya  BDT  Metalloinvest  |  benzer haberler »


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