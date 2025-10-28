Metalloinvest 3 No’lu yakma fırınında bakım çalışmalarını tamamladı

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, Mikhailovsky tesisindeki 3 No’lu yakma fırınında planlı bakım çalışmalarının başarıyla tamamladığını açıkladı. Üreticiye göre bakımların zamanında tamamlanmasıyla hem yüksek fırınlarda hem de doğrudan indirgeme süreçlerinde kullanılan pelet üretiminde kesintilerin önüne geçildi.

Kapsamlı yenileme süreci başarıyla sona erdi

Yaklaşık 15 gün süren bakım sürecinde Mikhailovsky tesisindeki bakım departmanlarından ve yüklenici firmalardan 200’e yakın uzman, tesisin duruş süresini en aza indirmek amacıyla 10 ekip halinde 24 saat esasına göre çalıştı.

Çalışmalar kapsamında konveyör bantları ve duman gidericileri gibi ekipmanlar değiştirilirken, diğer ekipmanlar da yenilendi.

Metalloinvest’e göre bakım çalışmalarının en önemli parçalarından biri fırının iç kısmında yer alan refrakter tuğla kaplamanın yenilenmesi oldu. Pelet pişirme sırasında sıcaklığın yaklaşık 1.300 dereceye ulaştığı bu bölgenin yenilenmesiyle ısı sürdürülebilirliğinin ve ürün kalitesinde istikrarın sağlandığı ifade edildi.

Metalloinvest’in entegre bakım programı sürüyor

Mikhailosvsky tesisindeki bakım, Metalloinvest’in tüm üretim tesislerini kapsayan geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon programının bir parçasını oluşturuyor. Benzer büyük ölçekli yenileme çalışmaları kapsamında kısa süre önce Lebedinsky tesisindeki 1 ve 2 No’lu sıcak briketlenmiş demir üniteleri ve Oskol tesisindeki iki metalizasyon ünitesi yenilendi.