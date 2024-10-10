Rusya merkezli OEMK 3 No'lu metalizasyon biriminin üretimini artırdı

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu OEMK’nın peletleme ve metalizasyon tesisindeki 3 No’lu metalizasyon biriminde gerçekleştirdiği onarım çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Şirket onarım çalışmaları için 2,4 milyar RUB (24,64 milyon $) yatırım yaptı.

Söz konusu onarım çalışmaları sayesinde birim %7 artışla saatte 88 mt metalize pelet üretecek. Ayrıca birimin doğal gaz ve elektrik tüketimi azalacak. Onarım çalışmalarında şaft fırınının astarı ve ana boru hatları yenilendi.