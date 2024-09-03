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Metalloinvest’in net kârı ve satış geliri ilk yarıda artış kaydetti

Salı, 03 Eylül 2024 14:51:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın lider demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, bu ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı yıllık %62,9 artışla 60,52 milyar RUB (682,87 milyon $) seviyesine çıkarken satış geliri yıllık %12,6 artarak 246,73 milyar RUB (2,78 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Metalloinvest’in AVFÖK’ü 2023 yılının ilk yarısına kıyasla %3,7 artışla 104,10 milyar RUB (1,17 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada, küresek demir cevheri ve çelik fiyatlarının şirketin mali durumunu önemli ölçüde etkilediği ifade edildi. Birinci çeyrekte demir cevheri fiyatları, Çin konut sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebiyle çelik üretiminin azalması ve Brezilya’nın ihracat arzının toparlanma belirtileri göstermesi sonucu çeyreklik bazda %4 düştü. Bununla birlikte aynı çeyrekte küresel çelik fiyatları çeyreklik bazda %2-3 artış gösterdi. Ancak ikinci çeyreğe bakıldığında, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün sürdüğü ve çelik fiyatlarının yatay seyre geçtiği gözlendi.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Metalloinvest 

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