Rus Metalloinvest yeni ısıl işlem tesisiyle öğütücü bilye portföyünü genişletecek

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, madencilik ve mineral işleme sektörlerine yönelik ürün portföyünü güçlendirmek amacıyla öğütücü bilye portföyünü genişleteceğini açıkladı.

Üretim, hâlihazırda iki bilye haddeleme hattının faaliyet gösterdiği OEMK tesisinde gerçekleştiriliyor. Toplam yıllık 150.000 mt kapasiteye sahip bu hatlarda 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 125 ve 132 mm çaplarında öğütücü bilyeler üretiliyor. Söz konusu ürünler cevher zenginleştirme süreçleri ve çeşitli endüstriyel öğütme uygulamalarında yaygın olarak kullanılıyor.

2026’da yeni ısıl işlem tesisi kurulacak

Şirketin geliştirme programının bir sonraki aşaması kapsamında 2026 yılında bilye haddeleme hattında özel bir ısıl işlem tesisi kurulması planlanıyor.

Yeni tesis sayesinde 80-132 mm çapına sahip 4. ve 5. sertlik kalitesinde öğütücü bilye üretimi mümkün olacak. Böylece farklı ölçeklerdeki madencilik ve zenginleştirme tesislerinin ihtiyaçlarına uygun ürün portföyü oluşturulmuş olacak.

Daha yüksek sertlik seviyesine sahip öğütücü bilyeleri, yüksek aşınma direnci ve iyi operasyonel performansı sayesinde öğütme verimliliğini artırırken, daha uzun kullanım ömrü sayesinde tesis bakım maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunuyor.

OEMK’de üretilen öğütücü bilyeler Rusya’da metal cevherleri, çimento, kömür ve refrakter malzemelerin öğütülmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Metalloinvest, ürün portföyünü genişleterek müşterilerine daha kapsamlı çözümler sunmayı ve ülkenin madencilik ile cevher işleme sektöründe teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye katkı sağlamayı hedefliyor.