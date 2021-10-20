﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenaris Teksas’taki Baytown tesisini yeniden devreye alacak

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:38:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, artan yerel üretimini desteklemek için Teksas’ta bulunan Baytown tesisini, yeni ekipman kurup, sistemleri ve süreçleri test ederek Mart ayında yeniden devreye almaya hazırladığını açıkladı.

Tesis, Tenaris’in tam kapasiteye yaklaşan dikişsiz boru tesisinin ısıl işlem ve bitirme işlemini yapacak.

Tenaris Başkanı Luca Zanotti, “OCTG boru talebi gelişen pazar nedeniyle yükseliyor. Müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için yerel üretimimizi istikrarlı bir şekilde artırıyoruz ve ekibimizi genişletiyoruz,” dedi.

Tenaris, 2022 yılına kadar ek işe alım planlarıyla yaklaşık 1.200 çalışanı bünyesine katarak Amerika’daki ekibini büyütüyor.


Etiketler: çelik üretimi  Tenaris Group  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19 Eki

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 arttı
18 Eki

Tenaris ve Sandvik OCTG teknolojilerine yönelik ortaklığını uzatıyor
15 Eki

Tenaris yapısal boru birimini MKK USA’e satacak
22 Eyl

ATI Latrobe tesisindeki yeni elektrik ark ocağını devreye aldı
22 Eyl

Tenaris, Koppel ve Ambridge tesislerini yeniden açtı