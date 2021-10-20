Tenaris Teksas’taki Baytown tesisini yeniden devreye alacak

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:38:46 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, artan yerel üretimini desteklemek için Teksas’ta bulunan Baytown tesisini, yeni ekipman kurup, sistemleri ve süreçleri test ederek Mart ayında yeniden devreye almaya hazırladığını açıkladı.

Tesis, Tenaris’in tam kapasiteye yaklaşan dikişsiz boru tesisinin ısıl işlem ve bitirme işlemini yapacak.

Tenaris Başkanı Luca Zanotti, “OCTG boru talebi gelişen pazar nedeniyle yükseliyor. Müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için yerel üretimimizi istikrarlı bir şekilde artırıyoruz ve ekibimizi genişletiyoruz,” dedi.

Tenaris, 2022 yılına kadar ek işe alım planlarıyla yaklaşık 1.200 çalışanı bünyesine katarak Amerika’daki ekibini büyütüyor.