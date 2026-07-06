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Tenaris Pennsylvania’daki elektrik ark ocağını modernize etmesi için Tenova ile anlaştı

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 11:49:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis üreticisi Tenova, ABD’deki bağlı kuruluşu Tenova Inc. aracılığıyla küresel çelik boru üreticisi Tenaris’in Pennsylvania’daki Koppel çelik tesisinde elektrik ark ocağı modernizasyonunu gerçekleştirmek üzere seçildiğini açıkladı. Söz konusu proje Tenaris’in Pennsylvania’daki faaliyetlerinde verimliliği, güvenilirliği ve güvenliği artırmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı modernizasyon programının bir parçasını oluşturuyor.

Tenova proje kapsamında Koppel çelik tesisindeki elektrik ark ocağı modernizasyonu için mühendislik, ekipman tedariki ve devreye alma hizmetleri sunacak ve operasyonel verimliliği artırmak ile kritik ekipmanları korumak üzere tasarlanmış ileri çözümler sağlayacak.

Proje, SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Tenaris’in Pennsylvania’daki Koppel çelik tesisi ve Ambridge dikişsiz boru üretim tesisi için daha önce açıkladığı 90 milyon $’ı aşan yatırım programının bir parçası olarak yürütülecek. Söz konusu program otomasyon projeleri, ekipman modernizasyonları ve güvenlikle ilgili iyileştirmeleri kapsarken, çalışmaların büyük bölümünün 2027 yılının ikinci yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Tenova projenin mühendislikten üretime kadar tamamen Tenova Inc. tarafından ABD’de yürütüleceğini, bunun Tenaris ile daha yakın iş birliği kurmasını sağlayacağını ve şirketin ABD merkezli kapasiteleri sayesinde proje teslim sürecini daha verimli hale getireceğini belirtti.

Tenova Inc. başkanı ve CEO’su Francesco Memoli, projenin iki şirketin inovasyona ve çelik üretiminin uzun vadeli rekabet gücüne yönelik ortak bağlılığını yansıttığını, aynı zamanda Tenova’nın Tenaris ile süregelen iş birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tenaris Group Tenova 

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