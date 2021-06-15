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Tenaris, ABD’deki ilk çelikhanesinde üretime başladı

Salı, 15 Haziran 2021 16:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, ABD’nin Koppel bölgesindeki ilk çelikhanesinde üretime başladığını açıkladı. Çelikhane, yakında şirketin ABD ve Kanada’daki dikişsiz boru tesislerine çelik çubuk tedarik edecek.

Şirketin 2020 yılında alımını tamamladığı çelik boru üreticisi IPSCO’nun bir parçası olan Koppel’deki çelikhane, tesisi Tenaris’in küresel çelik tesislerinden biri yapmak için yapılan 15 milyon $’dan fazla bir yıllık yatırımın ardından çelik çubuk üretmeye başladı. Yatırımlar, tesisin çelik çubuk portföyünün genişletilmesini içeriyordu.

Şirketin açıklamasına göre, istikrarlı üretim gerçekleştirilmesi ve süreçleri düzene sokmak için tesiste yapılan testler önümüzdeki aylarda devam edecek. Koppel tesisinin yaz sonuna kadar tamamen devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  Tenaris Group  |  benzer haberler »


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