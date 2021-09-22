Tenaris, Koppel ve Ambridge tesislerini yeniden açtı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 12:20:55 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, Pennsylvania’da bulunan Koppel çelikhanesini ve Ambridge dikişsiz boru tesisini yeniden açtığını açıkladı.

Koppel çelikhanesi, 15 milyon $’dan fazla yatırımla bir yıl süren yenileme çalışmalarının ardından bu yaz devreye alındı. Ambridge dikişsiz boru tesisi, Ağustos ayında yeniden devreye alınmasının ardından şimdi boru üretimi gerçekleştiriyor.

Tenaris US Başkanı Luca Zanotti, “Ambridge geri döndü. Koppel tesisi Ambridge’e ve Bay City, Teksas’taki tesisimize kesintisiz üretim gerçekleştirilmesi için çubuk üretimi yapıyor. Kuzeydoğudaki tesislerimizin yeniden faaliyete geçmesi, müşterilerimizin farklı havzalardaki sondaj projelerine yerli tedarik sağlama ve kısa bir tedarik zinciriyle hizmet verme konusunda bize daha fazla esneklik sağlıyor, bu da verimliliği artırıyor,” dedi.

Öte yandan, şirket, Koppel ve Ambridge’deki şu anda yaklaşık 300 kişi olan ekiplerini genişletti ve önümüzdeki aylarda ek işe alım planları yapıyor. Tenaris, güney ve kuzeydoğudaki endüstriyel operasyonlarını artırıyor ve 1.100 çalışanı dahil etme planlarıyla ABD ekibini destekleyecek şekilde büyütüyor.