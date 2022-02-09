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Tenaris Koppel tesisindeki ısıl işlem ve bitirme hatlarını yeniden devreye alacak

Çarşamba, 09 Şubat 2022 13:44:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris kuzeydoğudaki tesislerine dikişsiz ürün akışını kolaylaştırmak için Pennsylvania’da bulunan Koppel tesisindeki ısıl işlem ve bitirme hatlarını yeniden devreye almayı planladığını açıkladı.

Tenaris tesisinde bakım çalışmaları gerçekleştirmek için yaklaşık 3,5 milyon $’lık bir yatırım yapacak. Tesisin bu yıl Nisan ayında yeniden devreye alınması bekleniyor.

Öte yandan şirket Ambridge dikişsiz boru tesisinde üretim hacimlerini artırıyor ve Brookfield tesisinde de üretimini artırmayı planlıyor.


Etiketler: çelik üretimi  Tenaris Group  yatırım  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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